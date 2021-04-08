Умер актер Уолтер Олкевич, известный по роли в «Твин Пикс»

В четверг, 8 апреля, стало известно о смерти американского актера Уолтера Олкевича, который сыграл в популярном сериале «Твин Пикс». Он скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Смерть актера наступила во вторник. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Известно, что в последние 20 лет у Олкевича были проблемы со здоровьем, он перенес несколько неудачных операций на колене, в результате которых оказался прикован к постели. Из-за этого в его актерской карьере была сделана большая пауза.

Уолтер Олкевич больше всего известен зрителям по роли бармена Жака Рено в сериале «Твин Пикс» и его приквеле «Твин Пикс: Огонь, иди со мной». Он также снялся в сериале «Грейс в огне» и фильме «Клиент». Кроме того, актер дебютировал в эпизоде в фильме Стивена Спилберга «Тысяча девятьсот сорок первый», снялся в сериале «Коротышка из Майами», «Стюарт спасает свою семью» и других.

Несколько дней назад умер актер популярного сериала «Чернобыль» Пол Риттер. У него была опухоль головного мозга. Мужчина погиб на 56 году жизни.