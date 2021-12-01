Умер актер Томми Лейн, получивший известность благодаря фильму про Бонда

Ушел из жизни каскадер и киноактер Томми Лейн, исполнивший роль антагониста Джеймса Бонда в фильме «Живи и дай умереть». Мужчине было 83 года. Об этом сообщила «Политика сегодня».

О случившемся рассказала дочь артиста Камала. Она сообщила, что последние годы своей жизни мужчина боролся с хронической обструктивной болезнью легких.

Помимо участия в съемках фильма про Бонда, актер работал каскадером. Он также увлекался музыкой и исполнял джазовые композиции на трубе и флюгельгорне в нью-йоркском клубе Blue Note в 1980-е.