Умер актер сериалов «Воронины» и «Лихач» Михаил Зубов

Умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Ему было 42 года. Об этом сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина на странице во «ВКонтакте» еще 12 ноября.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она.

Причины смерти Володина она не уточнила. Однако, по данным СМИ, он скончался из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на супругу Зубова — Наталью Гердт. Она рассказала изданию, что Зубов пробыл в реанимации 13 дней.

Зубов был известен по ролям в сериалах «Воронины», «Ищейка», «Спасская», а также в фильме Данилы Козловского «Тренер». Актер родился 29 сентября 1979 года. Он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента в 2003 году, а в 2019-м отучился в Школе актерского мастерства «Артанде». Дебютировал в кино в 2018 году — в картине «Ласточка».