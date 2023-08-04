Знаменитости 04 августа 2023, 21:29 Умер актер сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис Американский актер Марк Марголис скончался на 84-м году жизни Фото: скриншот / YouTube / YouTube

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Умер американский актер Марк Марголис. Ему было 83 года, сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, звезда сериала «Лучше звоните Солу» скончался после непродолжительной болезни. Какой именно, в публикации не уточнили. Известно, что Марголис умер в Нью-Йорке. О смерти артиста рассказал его сын.

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Марк Марголис родился 26 ноября 1939 года в американском штате Филадельфия. Спустя время переехал в Нью-Йорк, где начал ходить на занятия в актерскую студию.

Марголис стал узнаваемым благодаря роли Гектора Саламанки в популярном сериале «Во все тяжкие», которая принесла ему номинацию на премию «Эмми», а также работе в киноленте «Лучше звоните Солу».

Он также снялся в таких картинах, как «Лицо со шрамом», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Реквием по мечте».

Сценарист Даррен Аронофски специально для Марголиса создал героя Отца Авилы в фильме «Фонтан».