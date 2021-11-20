Умер актер сериала «Штрафбат» Георгий Шахет

Стало известно о кончине актера Георгия Шахета. Его не стало 14 ноября на 76-м году жизни. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов РФ.

«14 ноября на 76 году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. <…> Светлая память доброму, талантливому артисту», — рассказали в пресс-службе.

В соболезновании отметили, что режиссеры, в особенности телевизионных проектов, любили приглашать Шахета на роли.

В 1974 году Георгий Осипович окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Хождение по мукам», «Николай Вавилов», «Штрафбат», «Старые кадры» и другие.

20 ноября не стало актера и народного артиста РФ Валерия Гаркалина. Его госпитализировали с коронавирусом больше месяца назад, 2 октября.