Умер актер сериала «Ментовские войны» Роман Громадский

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Роман Громадский ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти стал инсульт, по словам его сына. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года. Будучи ребенком, он пережил блокаду. В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего стал актером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

Артист дебютировал в кино в 1968 году, сыграв главную роль в фильме «Снег среди лета». Он снимался в лентах «Открытая книга», «Блокада», «Сонька Золотая Ручка», «Память», «Подвиг Одессы», «Двое из ларца» и других. Многим телезрителям он известен по роли генерал-майора Максима Герасимова в сериалах «Ментовские войны» и «Тайны следствия».

С 1994 года Громадский преподавал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, занимал должность декана факультета искусств СПбГУП, после чего его повысили до советника ректора.

В июне в Петербурге скончалась актриса из сериала «Тайны следствия» Инна Волгина.