Умер актер сериала «Кухня» Иван Рудаков

Умер актер кино Иван Рудаков. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщили его родители.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали они.

Накануне родные актера сообщили, что Рудакрв находится в реанимации. По их словам, он поступил вбольницу № 57 Москвы (ГКБ им. Д. Д. Плетнева) в крайне тяжелом состоянии и был помещен на ИВЛ, у него наблюдались проблемы с сердцем и легкими. По словам родителей, все это стало последствиями перенесенного летом коронавируса.

Ивану Рудакову было 43 года. Он родился в 1978 году в Москве в семье режиссеов. После окончания школы поступил на курсы актерского мастерства под управлением Всеволода Шиловского. В 2005 году начал сниматься в кино, сыграв роль рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Всего фильмография актера насчитывает 44 фильма. Наиболее известные — сериалы «Кухня» и «Склифосовский». Известно, что в 2022 году планировался выход пяти проектов с участием актера. Все они находятся на стадии производства.

Ранее врачи в Доминикане назвали причину приступа Михаила Зеленского. По их словам, телеведущий умер от сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.