Умер актер сериала «Кости»

Умер американский актер Хит Фриман. Мужчине был всего 41 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Deadline.

Менеджер актера Джо С. Монтифьоре назвал погибшего блестящим человеком. По его словам, он отличался сильным характером, щедростью и преданностью семье и друзьям. Кроме того, актер обладал невероятным интересом к жизни. Монтифьоре отметил, что актер был горд своей складывающейся карьерой в кино и хотел развиваться в этом деле.

Информации о причине смерти актера не поступало. Однако актриса и модель Шанна Моклер написала в своем Instagram-аккаунте, что смерть знаменитости наступила во сне в его доме в Остине.

Хит Фриман получил известность благодаря роли серийного убийцы Говарда Эппса, которую он исполнил в сериале «Кости». Также он отметился ролями в «Морской полиции», «Ищейке», «Без следа» и других многосерийных фильмах. Также он успел проявить себя как продюсер двух картин, а также выступил в роли сценариста.