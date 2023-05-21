Знаменитости 21 мая 2023, 21:41 Умер актер сериала «Черный ворон» Евгений Лукошков Заслуженный артист России Евгений Лукошков умер на 66-м году жизни Freepik

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Скончался заслуженный артист России Евгений Лукошков, ему было 65 лет. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Актер скончался 19 мая, причину смерти портал не уточнил. Последней работой артиста стала роль директора арт-галереи в сериале «Черный ворон» в 2001–2004 году.

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Лукошкова можно было видеть в фильмах-спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Носорог», «Алкмена и Амфитрион» и в картине «В открытом море».

До 1989 года Лукошков служил в Александринском театре, потом основал салон-театр «Санкт-Петербург». Некоторые время работал директором «Классик-центра». Лукошков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ГИТМиК).

Ранее стало известно о смерти актер советского и российского кино, каскадера и постановщика трюков Олега Василюка. Он скончался в возрасте 78 лет.