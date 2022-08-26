Умер актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Джо Тата

Американский актер Джо Тата, который прославился благодаря роли владельца кафе «Персиковая косточка» Нэта Буссиччио в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на актера Иана Эндрю Зиринга.

«За последние несколько месяцев мы потеряли Джессику Кляйн, одного из самых преуспевающих сценаристов и продюсеров 90210, Дениз Дауз, сыгравшую миссис Тизли. А теперь я с большой грустью сообщаю, что скончался Джо И. Тата», — написал Зиринг.

По данным СМИ, Тата с 2018 года страдал Альцгеймером. Эту информацию также подтверждала дочь актера, других подробностей Deadline не привел. Также неизвестны дата и место прощания с артистом.

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