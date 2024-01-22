22 января 2024, 17:53
Умер актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Дэвид Гейл
Стало известно о смерти звезды сериалов «Беверли-Хиллз, 90210», «Скорая помощь» и «Робин Гуды» Дэвида Гейла. Артист ушел из жизни в возрасте 58 лет. Об этом написало издание Daily Mail.
Друга актера Питер Феррьеро тяжело переживает потерю. По его словам, он хотел бы больше времени проводить с Гейлом.
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«Дэвид был добрым человеком. Я бы хотел с ним чаще общаться», — процитировал kp.ru Феррьеро.
Причины смерти артиста не разглашаются.
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