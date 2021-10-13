Умер актер сериала «Бесстыжие»

Актер Рикарло Флэнеган, получивший известность благодаря сериалу «Бесстыжие», умер. Мужчине был всего 40 лет. Причиной смерти послужили осложнения от коронавируса. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на американский еженедельник Variety.

Серьезные осложнения, вызванные коронавирусом, унесли жизнь актера. За неделю до смерти мужчина в своем Twitter-аккаунте рассказал, что заболел COVID-19. Он отметил, что «никому такого бы не пожелал».

Актер сериалов и кино принимал участие в съемках восьмого сезона популярного американского сериала «Бесстыжие», а также в диснеевском шоу «Приколисты» и сериале-альманахе «Комната 104». Помимо этого, он являлся автором трех студийных рэп-альбомов. Последние треки он записал в 2020 году. За некоторое время до своей смерти Флэнеган заявил о выходе нового, четвертого альбома.

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