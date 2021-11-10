10 ноября 2021, 18:17
Умер актер Сергей Ефимов
Актер Сергей Ефимов скончался в Петербурге в возрасте 65 лет
Актер Сергей Ефимов умер в Санкт-Петербурге. Ему было 65 лет. Об этом сообщил «Мир 24».
Причиной смерти знаменитости послужила болезнь. В Новгородском академическом театре драмы им. Ф. М. Достоевского, где артист служил на протяжении многих лет, подчеркнули, что смерть Ефимова наступила в клинике Святого Луки. Дату и место прощания озвучат позднее.
Свои первые роли в кино актер попробовал в 2016 году. Он принял участие в съемках пяти картин. Среди них «Двойная петля» и «Идеальный выбор». Также он получил известность благодаря съемкам в сериале «Открытая дверь», фильмах «Напарницы», «Алиса против правил», передало «Утро.ру».