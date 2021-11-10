Умер актер Сергей Ефимов

Актер Сергей Ефимов умер в Санкт-Петербурге. Ему было 65 лет. Об этом сообщил «Мир 24».

Причиной смерти знаменитости послужила болезнь. В Новгородском академическом театре драмы им. Ф. М. Достоевского, где артист служил на протяжении многих лет, подчеркнули, что смерть Ефимова наступила в клинике Святого Луки. Дату и место прощания озвучат позднее.

Свои первые роли в кино актер попробовал в 2016 году. Он принял участие в съемках пяти картин. Среди них «Двойная петля» и «Идеальный выбор». Также он получил известность благодаря съемкам в сериале «Открытая дверь», фильмах «Напарницы», «Алиса против правил», передало «Утро.ру».