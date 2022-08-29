Умер актер Роберт ЛюПон из «Клана Сопрано»

Американский актер Роберт ЛюПон умер в возрасте 76 лет после трех лет борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом сообщила пресс-служба театра Manhattan Class Company (MCC), который он основал в 1986 году.

В сообщении труппы говорится, что ЛюПон всегда вдохновлял их на творчество и создание новых пьес.

«Каждый раз перед читкой очередного произведения он задавал нам вопрос есть ли в пьесе „третий акт“? Выйдет ли зритель из театра с желанием пойти в бар или проведет остаток дня в раздумьях об увиденном», — отметили в театре.

Уроженец Нью-Йорка Роберт ЛюПон начал свой творческий путь как актер Бродвея. Он всерьез занимался танцами, а после основал театр MCC, чьи постановки неоднократно становились победителями различных конкурсов.

Он прославился благодаря роли доктора Брюса Кусамано в сериале «Клан Сопрано». Также ЛюПон принимал участие в съемках сериалов «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Сплетница» и других. На его счету более чем 100 проектов.