Умер актер Роберт Гаррисон

Умер бывший главный архитектор Москвы Подробнее

Гаррисону было 59. Его смерть наступила после длительного заболевания внутренних органов, а именно печени и почек.

Портал TMZ уточнил, что Роберт Гаррисон проходил лечение в больнице Западной Вирджинии, но потом его транспортировали в специализированную клинику в Пенсильвании. Актер умер именно там. Семья планирует кремировать тело.

«Мой брат был веселым парнем. Он любил людей и наслаждался жизнью. Ему нравилось веселиться и заставлять людей смеяться до самого конца. Его определенно будет не хватать», — произнес брат актера Патрик, общаясь с журналистами.

Карьера Роберта Гаррисона началась в конце 70-х. Он играл детские роли, а потом стал одним из тех красавчиков-подростков, чьи постеры американские девчонки вешали над своими кроватями. США узнали о Гаррисоне после роли Томми в фильме 1984 года «Парень-каратист». Обаятельный юноша настолько понравился Америке, что его пригласили сняться и во второй части фильма. В фильмографии актера ленты «Кровь с молоком», «Железный орел», сериалы «Тренер», «В тылу», «МакГайвер», «Коломбо».