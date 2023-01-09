Знаменитости 09 января 2023, 15:16 Умер актер Рич, известный по «Спасателям Малибу» и «Острову фантазий» TMZ: актер Рич умер на 55-м году жизни

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Актер Адам Рич, известный публике по участиюв кинолентах «Остров желаний» и«Восьми достаточно», скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес.

Актер скончался 7 января, в своем доме в Лос-Анджелесе. Семья Рича пока не огласила официальную причину его ухода из жизни.

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Первый взлет популярности у Рича случился еще в детстве. Славу ему принесла роль самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной ленте «Восьми достаточно».

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Также он участвовал в нескольких проектах и телефильмах. В основном Рич работал актерах в конце 1970-х и в течение 1980-х годов. Зрители знают его по съемкам в «Острове фантазий», «ЧиПам» и «Маленьком чуде».Также Рич озвучивал эпизоды в мультсериале «Подземелья и драконы».

Последним телепроектом с участием Рича был эпизод в сериале «Спасатели Малибу». Его снимали в 1993 году. После этих съемок актер сделал десятилетний перерыв в карьере актера в лентах для телевидения.

В 2003 году Рич сыграл самого себя в комедии Дэвида «Дики Робертс: бывший ребенок-звезда». В том же году актер примерил роль Крокодила Данди в сериале «Комедийная катушка».