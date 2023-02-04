Знаменитости 04 февраля 2023, 16:27 Умер актер из «Полицейской академии» Джордж Робертсон Канадский актер Джордж Робертсон умер в возрасте 89 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Канадский актер Джордж Робертсон скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на семью актера.

Артист умер 29 января. По слова семьи Робертсона, он ушел из жизни в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто. Что стало причиной смерти актера, неизвестно. Подробности случившегося родственники не разглашали.

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Робертсон родился в Брамптоне в провинции Онтарио в Канаде 20 апреля 1933 года. Он начал свою карьеру в 1960-х годах в театре. Популярность ему принесла роль начальника Генри Хернста в американских комедийных фильмах «Полицейская академия». Проект оказался очень успешным, а артист сыграл в шести картинах франшизы.

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Также Робертсон принял участие в фильме JFK, который повествует о расследовании убийства бывшего президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. В начале 90-х фильм номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм».