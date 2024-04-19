Знаменитости 19 апреля 2024, 12:39 Умер актер Петр Никитин Актер Петр Никитин скончался на 62-м году жизни

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Актер театра, кино и сериалов Петр Никитин скончался 17 апреля на 62-м году жизни. Информация о его смерти появилась на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Причина смерти Никитина не уточняется.

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Артист родился 20 февраля 1963 года. Он учился в театральном отделении Харьковского государственного института искусств и окончил его в 1990 году. После получения образования он присоединился к коллективу Харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, а также сотрудничал с Центром современного искусства «Новая Сцена» и Национальным академическим театром имени Леси Украинки. С 2021 года и до последних дней Никитин был частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

В его актерском послужном списке — роли в «Детях солнца» Максима Горького, «Женитьбе» Николая Гоголя, «Поминальной молитве» Григория Горина, «Трактирщице» Карло Гольдони и многих других.

Кроме того, с начала 2000-х Петр Никитин активно снимался в кино. Он принял участие в нескольких десятках украинских и российско-украинских проектов. Среди них — «Высшая мера», «Время грехов», «Матч», «Шулер», «Слуга народа», «По законам военного времени».