Умер актер Лу Кателл

Ушел из жизни американский актер Лу Кателл, ему был 91 год. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кателл дебютировал на экране в 1965 году, снявшись в сериале «Три моих сына». За свою карьеру он сыграл в десятках фильмов и сериалов. Среди них — роль проктолога Говарда Купермана в сериале «Сайнфилд», а также роли в популярных сериалах «Санта-Барбара», «Золотые девочки», «Анатомия страсти», «Как я встретил вашу маму» и других. Многим Лу Кателл запомнился по роли Удивительного Ларри в дебютном фильме Тима Бертона «Большое приключение Пи-Ви», вышедшем в 1985 году.

Последние шесть лет Кателл не участвовал в съемках, его последней актерской работой стала роль в сериале «На грани» в 2015 году.

Ранее стало известно о смерти актера Джои Моргана, исполнившего главную роль в фильме «Скауты против зомби». Ему было всего 28 лет. Печальную новость сообщил режиссер Кристофер Лэндон, причины смерти актера не раскрываются.