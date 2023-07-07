Знаменитости 07 июля 2023, 01:22 Умер актер липецкого драмтеатра Игорь Коробов Актер Игорь Коробов умер в Липецке в 61 год Соцсети

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Скончался актер Липецкого театра драмы имени Л. Н. Толстого Игорь Коробов. Об этом сообщили на странице театра во «ВКонтакте».

«Уход такого талантливого артиста является невосполнимой утратой для всей театральной жизни области. Игорь Коробов был известен своим неповторимым стилем, глубоким пониманием роли и мастерством», — указали в сообщении.

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Коллеги Коробова отметили, что запомнят его как доброго и отзывчивого к зрителям артиста. Прощание с ним пройдет в пятницу, 7 июля. Отпевание состоится в Покровском храме.

Игорь Коробов учился в Московском государственном институте культуры, в липецкий драмтеатр он пришел работать в 2003 году. Спустя год он сыграл роль Джорджа Пигдена в комедии «№ 13». У Коробова много наград от региональных властей и Министерства культуры РФ. Актер также известен по ролям в фильмах «Парижане» и «Жила-была одна баба».