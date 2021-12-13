Умер актер Ларри Селлерс

Американский актер Ларри Селлерс скончался. Смерть мужчины наступила в Оклахоме в США. Ему было 72 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

Информации о причинах смерти не поступало.

Актер получил известность благодаря главной роли в сериале телеканала CBS «Доктор Куин, женщина-врач». Свою роль он исполнял с 1993 по 1998 годы. Селлерса номинировали на телевизионную премию «Эмми».

Также Селлерс снимался в сериалах «Беверли Хиллз, 90210», «Клан Сопрано». У него осталось пять детей.