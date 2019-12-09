Умер актер из «Звездного пути» и «Кин-Конга» Рене Обержонуа

Американский режиссер и актер Рене Обержонуа, известный зрителям по телесериалу Звездный путь» и фильму «Кинг-Конг», скончался на 80-м году жизни. Причина смерти — метастатический рак легких.

Кончину актера подтвердили его представители в официальном Twitter-аккаунте Обержонуа.

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«Мы с сожалением вынуждены подтвердить, что Рене ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 8 декабря», — сказано в сообщении.

Газета The Washington Post со ссылкой на сына Обержонуа уточнила, что актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Рене Обержонуа родился 1 июня 1940 года в Нью-Йорке. Он снялся в фильмах «Кинг-Конг», «Военно-полевой госпиталь», а также в сериалах «Звездный путь. Дальний космос 9», «Анатомия страсти», «Юристы Бостона».

Как уточнила газета «Известия», в 2018 году имя Рене Обержонуа появилось в Зале славы американского театра.

Интересно, что семья Обержонуа связана родственными связями с Наполеоном Бонапартом. Прапрапрапрабабка Рене, Каролина Бонапарт, была младшей сестрой Наполеона.