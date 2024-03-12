Знаменитости 12 марта 2024, 18:29 Умер актер из «Взломщика» Алексей Четвертков Актер из фильма «Взломщик» Алексей Четвертков умер в Санкт-Петербурге в 58 лет

Читать 360tv в

Умер советский и российский актер театра, кино и телевидения Алексей Четвертков, известный по роли в фильме "Взломщик". Информация о смерти артиста появилась в его профиле в агрегаторе «Кино-театр.ру».

«Умер Алексей Четвертков. Мой младший друг. Актер театра „Глагол“. Горе. Горе. Горе», — написал в соцсети его коллега Константин Гершов.

Реклама

Четвертков родился в 1965 году. С 1982-го был частью коллектива в театре «Глагол». В его списке работ — «Человек, у которого было сердце величиной с арбуз», «Три мушкетера, или Sorry, But I Don’t Speak French», «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» и многие другие.

С 1987 года его начали показывать на экранах телевизора. Так, он исполнил роль в фильме «Взломщик» вместе с актерами Константином Кинчевым и Олегом Гаркушей. После он также снял в мелодраме «Дорога в Назарет» и криминальной драме «Беглец».