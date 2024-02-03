Знаменитости 03 февраля 2024, 17:56 Умер актер из «Универа» и «Молодежки» Актер из «Универа» Дмитрий Овчинников умер на 51-м году жизни РИА «Новости»

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Российский актер кино и театра Дмитрий Овчинников скончался на 51-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского музыкального театра «Геликон-опера».

«Наш театр скорбит. Утром в субботу после продолжительной и тяжелой болезни умер солист „Геликон-оперы“, наш коллега и друг Дмитрий Овчинников», — заявили в театре.

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Овчинников запомнился зрителям по ролям во многих постановках. Он сыграл Варлаама в «Борисе Годунове», Дона Бартоло — в «Севильском цирюльнике», Малюту Скуратова — в «Царской невесте», священника — в «Леди Макбет Мценского уезда», Лепорелло — в «Каменном госте», Додона — в «Золотом петушке» и Нарумова — в «Пиковой даме».

Кроме того, он снимался в сериалах и фильмах, участвовал в съемках короткометражной картины «Окна нашего дома». Герои Овчинникова появлялись в сериалах «Универ», «Ивановы-Ивановы», «Последний из Магикян», «Молодежка» и «Склифосовский».