Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Артем Анчуков

В воскресенье, 6 июня, стало известно о смети актера из сериала «Улица разбитых фонарей» Артема Анчукова. Причиной стал коронавирус. Об этом рассказала его знакомая, российская певица Татьяна Буланова.

«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Затем начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», — рассказала артистка в интервью Пятому каналу.

Она отметила, что в общей сложности Анчуков болел более двух недель. При этом артистка подчеркнула, что других заболеваний у мужчины не было.

Еще одна знакомая Анчукова Татьяна Бахаревская, что он чем-то болел, но не признавался, чем именно. Женщина считает, что коронавирус усугубил болезнь.

Артем Анчуков широко известен зрителям по ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и многих других. У него также были роли в кино и театре. С певицей Татьяной Буланой Анчукова связывала долгая дружба. В последнее время они вместе работали над музыкальными проектами.

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