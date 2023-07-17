Знаменитости 17 июля 2023, 23:46 Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Орловский Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Орловский «Кино-театр.ру».

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Актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Орловский скончался в своей квартире в Благовещенске. Подробностями поделился сайт «Кино-театр.ру».

«Актер не выходил на связь несколько дней. 15 июля специалисты вскрыли квартиру, где обнаружили тело Орловского», — указано на портале.

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После медэкспертизы стала известна причина его смерти — сердечная недостаточность. Актер умер 12 июля.

Александр Орловский родился в Пермском крае в 1962 году. После того, как он получил диплом актера, его приглашали работать в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. С 2006 года он состоял в труппе театра «АпАРТе».Также артист активно снимался в кино.

Зрителям Орловский запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Морские дьяволы». Также актер играл в экранизации романа Бориса Акунина «Азазель».