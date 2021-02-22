Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов

Умер советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов. Ему было 70 лет. Наибольшую известность он получил благодаря ролям в фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей».

Об этом сообщил Театр «На Литейном» на своей странице во «ВКонтакте». Там уточнили, что актер умер еще 21 февраля. В театре подчеркнули, что недавно отметили его 70-летний юбилей, а в марте собирались праздновать другую круглую дату — 45 лет служения на сцене театра. В сообщении уточнили, что уход актера стал для всего коллектива большим горем.

«Александр Михайлович Жданов — ветеран сцены, артист, соединивший в себе разные эпохи Театра „На Литейном“. Легкий на ногу, отзывчивый и светлый по духу, он всегда приносил праздник. С ним было тепло всем — и его ровесникам, и молодому поколению театра. Театр „На Литейном“ аплодирует любимому артисту», — сказано в сообщении.

О причинах смерти актера не сообщили. О дате и месте прощания и похорон информации тоже пока нет.

Жданов пришел в Театр «На Литейном» в 1976 году. За свою карьеру он отыграл там более 40 различных спектаклей — как трагических, так и комических. В их числе «Барышня-крестьянка», «Примадонны», «Скупой», «Ворон», «Великая Екатерина», «Love for Love. Любовь за любовь», «С любимыми не расставайтесь» и другие.

Кроме того, Жданов снимался в фильмах и сериалах. Наибольшую известность среди широкой публики он получил за роли в картинах «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей — 3».