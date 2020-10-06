Умер актер из «Твин Пикс» и «Убить Билла»

Актер больше всего запомнился благодаря ролям Эрни в «Убить Билла 2» и Чарли в третьем сезоне сериала «Твин Пикс». Информацию о смерти подтвердила его супруга Элисса. Причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила.

«От лихорадки Западного Нила лекарства нет. Кларк был прекрасным человеком и прожил жизнь, ломая рамки и выступая в защиту людей с ограниченными возможностями», — рассказал женщина.

Ранее стало известно, что режиссер известных советских телефильмов Майя Маркова скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Место и время прощания с режиссером там не уточнили.

В 1960-х — начале 1980-х годов Маркова снимала телевизионные фильмы-спектакли, среди которых «Голубая чашка», «Таланты и поклонники», «Парень из нашего города», «День рождения Терезы», «Дикая собака Динго», «Новогодняя ночь», «В стране волшебников», «Тайна далеких морей», «Эдит Пиаф».