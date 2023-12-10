Знаменитости 10 декабря 2023, 19:27 Умер актер из «Тайны Карпатского замка» Ладислав Жупан Актер из «Тайны Карпатского замка» и «Арабелы» Жупанич умер в Праге

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Известный чехословацкий актер Ладислав Жупанич внезапно умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Национальной актерской ассоциации Чехии.

Артист ушел из жизни 9 декабря, в одной из клиник Праги. Причины смерти Жупанича не назвали.

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Творчество Ладислава Жупанича тесно связано с Россией, где он стал популярным благодаря участию в знаменитых проектах, таких как «Арабелла» и «Тайны Карпатского замка».

Чешский актер снимался в фильме «Пилоты», который был совместным проектом «Мосфильма» и чехословацкой киностудии «Баррандов». Жупанич также занимался написанием сценариев и был ведущим радиопрограмм.

Фильмография актера состоит из девяти десятков картин и сериалов. Среди них — «Принцесса с мельницы», «Деревенька моя центральная», «Параграф 224», «Я обслуживал английского короля» и другие.