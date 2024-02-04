Знаменитости 04 февраля 2024, 19:52 Умер актер из «Содержанок» Алексей Агапов Актер из сериала «Содержанки» Алексей Агапов умер в 50 лет

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Артист Алексей Агапов скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщили на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии. Причину смерти актера не указали.

«Ушел из жизни заслуженный артист Удмуртии Алексей Агапов. Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей!» — отметили в некрологе.

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Алексей Агапов учился в Государственном институте искусства и культуры Перми и в Екатеринбургском государственном театральном институте.

В 1999 году его взяли в труппу Сарапульского драматического театра, в 2015 году Агапов стал актером Русского драматического театра.

Он участвовали в таких спектаклях, как «Покровские ворота», «Ханум», «Странная миссис Сэвидж», «Гамлет», «Отрочество» и «Ужин с дураком». Артист также запомнился зрителям по ролям в сериалах «Содержанки» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — 2».