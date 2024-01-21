Знаменитости 21 января 2024, 01:39 Умер актер из «Следа» и «ДМБ» Виталий Вашедский РИА «Новости»

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Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» — написали в сообщении.

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Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с артистом.

Зрителям Вашедский запомнился ролями в фильмах «ДМБ», где сыграл майора Буряка, «В тумане», «Савва Морозов», сериалах «След» и «Вирус», а также многих других. Всего в фильмографии Вашедского 95 ролей.

Он работал на разных театральных площадках, в частности, в «Сатириконе», МТЮЗе и «Содружестве актеров Таганки», но с 2000 года являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский участвовал во многих спектаклях, в частности, в постановках «Мастер и Маргарита», «ВВС» и «Четыре тоста за Победу». По словам коллег, он был предан профессии.