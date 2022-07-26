Умер актер из «Славных парней» и «Элементарно»

Американский актер Пол Сорвино умер в возрасте 83 лет. О смерти артиста написала его дочь, Мира Сорвино, подробности сообщило издание TMZ.

Сорвино умер в понедельник. Вдова актера Ди Ди заявила, что он был величайшим артистом.

«Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену», — передал изданию слова вдовы представитель актера Роджер Нил

Издание Variety сообщило, что Сорвино умер по естественным причинам.

Пол Сорвино известен по фильму «Славные парни», снимался в сериалах «Крестный отец Гарлема», «Элементарно», «Закон и порядок», «Детективное агентство „Лунный свет“», «Звездный путь: Следующее поколение». За всю карьеру актер снялся в почти 50 фильмах, стал лауреатом престижных премий и номинирован на премию Гильдии киноактеров США.