Знаменитости 27 февраля 2024, 02:14 Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп РИА «Новости»

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Американский актер Чарльз Диркоп ушел из жизни в возрасте 87 лет в больнице Лос-Анджелеса. В медицинское учреждение звезда «Звездного пути» попал из-за сердечного приступа и пневмонии. Об этом написал Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера.

Чарльз Диркоп снимался в кино и телесериалах с 1960 года. На его счету почти 120 картин. В том числе, роли в фильмах «Резня в день Святого Валентина» (1967 год), «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969 год), «Афера» (1973 год), «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984 год) и «Джеймс Дин» (2001 год).

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Кроме того, актер известен зрителям по ролям в сериалах «Женщина-полицейский», «Скорая помощь», «Звездный путь», «Миссия невыполнима» и многих других.