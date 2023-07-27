Знаменитости 27 июля 2023, 22:03 Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Бабенко умер в 47 лет Стоп-кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-15» (2015)

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Известный российский актер Андрей Бабенко скончался на 48 году жизни. По данным сайта Кино-театр.ру, артист умер еще 24 июля, но стало известно об этом только сейчас.

О причинах смерти не сообщается.

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С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко служил в Мурманском драмтеатре. После стал активно сниматься в кино.

Артист сыграл во многих знаменитых теледетективах. На его счету роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Защита Красина», «Мама Люба», «Высокие ставки», «Крепкие орешки», «Струны», «Агент особого назначения», «Крылья империи» и других.

Также он снялся в полнометражках «Клиника», «Качели», «Черта», «Очкарик».

Несколько дней назад стало известно, что умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. Он скончался на приеме у врача. Режиссеру был 71 год.