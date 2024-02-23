Знаменитости 23 февраля 2024, 21:59 Умер актер из сериала «Улица разбитых фонарей» Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Капитан ушел из жизни Pxhere

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Российский актер кино и сериалов, юморист Константин Капитан ушел из жизни. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что артист умер после тяжелой болезни. Ему было 56 лет.

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«Константин оставил после себя уникальное наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане», — написали близкие в соцсети.

Актер родился 13 сентября 1967 года в Братске. В 1993 году он окончил ЛГИТМиК по специальности «актер музыкально-речевой эстрады». Он запомнился зрителям ролями в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Литейный».

На 82-м году жизни 23 февраля умерла советская актриса Людмила Алфимова. Она снималась в фильмах «За двумя зайцами», «Свадьба в Малиновке», «Благие намерения» и других. На счету Алфимовой более 170 ролей.