Умер актер из сериала «Сумеречная зона»

Ему было 68 лет. Причины смерти не названы.

Дату похорон объявят позднее.

В своем заявлении родные актера отметили, что «его любовь к выступлениям была сравнима только с его жаром к жизни и пожизненной преданностью семье, друзьям и драгоценным домашним животным».

Брент Карвер родился в 1951 году в Британской Колумбии в простой семье. С детства проявил интерес к театру, играл на гитаре, пел. Он дебютировал на сцене и экранах кинотеатров в начале 1970-х.

Карвер исполнил в фильмах и сериалах около 50 ролей. Артист прославился благодаря «Войне миров», «Сумеречной зоне», «Ромео и Джульетте», «Легенде Сонной лощины», напомнил сайт «Утро.ру». Актер — лауреат премии «Тони» за мюзикл «Поцелуй женщины-паука», артист театра на Бродвее.