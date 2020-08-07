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    07 августа 2020, 21:19

    Умер актер из сериала «Сумеречная зона»

    Алена Макаренко

    Умер канадский актер Брент Карвер. Об этом сообщил New York Post.

    Ему было 68 лет. Причины смерти не названы.

    Дату похорон объявят позднее.

    В своем заявлении родные актера отметили, что «его любовь к выступлениям была сравнима только с его жаром к жизни и пожизненной преданностью семье, друзьям и драгоценным домашним животным».

    Брент Карвер родился в 1951 году в Британской Колумбии в простой семье. С детства проявил интерес к театру, играл на гитаре, пел. Он дебютировал на сцене и экранах кинотеатров в начале 1970-х.

    Карвер исполнил в фильмах и сериалах около 50 ролей. Артист прославился благодаря «Войне миров», «Сумеречной зоне», «Ромео и Джульетте», «Легенде Сонной лощины», напомнил сайт «Утро.ру». Актер — лауреат премии «Тони» за мюзикл «Поцелуй женщины-паука», артист театра на Бродвее.

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