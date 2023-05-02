Знаменитости 02 мая 2023, 22:54 Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный Regnum: в Москве на 66-м году жизни скончался актер Михаил Бескоровайный Кинопоиск

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В Москве на 66-м году жизни скончался актер фильмов и сериалов Михаил Бескоровайный. О смерти артиста сообщило агентство Regnum со ссылкой на осведомленный источник.

«1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал источник.

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Агентство сообщило, что по факту смерти артиста полиция проводит проверку.

Бескоровайному было 65 лет, он сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. В его фильмографии роли в лентах «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня», «День радио», Балабол 4», «Метод Лавровой».

Также актер озвучивал киноленты «Матрица», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», все фильмы «Хоббит», «Безумный Макс: Дорога ярости». Всего Бескоровайный озвучил более 100 фильмов.