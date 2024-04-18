18 апреля 2024, 16:58
Умер актер из сериала «Климбим» Вихард фон Релль
Немецкий актер Вихард фон Релль умер в возрасте 86 лет
Не стало немецкого актера Вихарда фон Релля. Он умер за четыре дня до своего 87-летия, 16 апреля, сообщил сайт zdf.de.
По данным издания, Вихард фон Релль последнее время провел в хосписе. О причинах смерти артиста не уточняется.
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«Он ничего не ел и ничего не пил. Мы сопровождали его в последний путь и были рядом», — рассказала его супруга Анна.
Актерскую карьеру Релль начал в театре в Мюнхене. В конце 1960-х впервые появился на сцене и экране.
За свою творческую карьеру Релль сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ стал сериал «Климбим», популярный в 70-х годах.
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