Знаменитости 18 апреля 2024, 16:58 Умер актер из сериала «Климбим» Вихард фон Релль Немецкий актер Вихард фон Релль умер в возрасте 86 лет IMAGO / Malte Ossowski/Sven Simon / Global Look Press

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Не стало немецкого актера Вихарда фон Релля. Он умер за четыре дня до своего 87-летия, 16 апреля, сообщил сайт zdf.de.

По данным издания, Вихард фон Релль последнее время провел в хосписе. О причинах смерти артиста не уточняется.

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«Он ничего не ел и ничего не пил. Мы сопровождали его в последний путь и были рядом», — рассказала его супруга Анна.

Актерскую карьеру Релль начал в театре в Мюнхене. В конце 1960-х впервые появился на сцене и экране.

За свою творческую карьеру Релль сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах. Одной из самых известных его работ стал сериал «Климбим», популярный в 70-х годах.