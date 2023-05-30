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30 мая 2023, 18:32

Умер актер из сериала «Каменская» Николай Шатохин

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Российский актер Николай Шатохин, известный по роли в сериале «Каменская», скончался в возрасте 62-х лет. Об этом написали «Народные новости» со ссылкой на слова театрального режиссера Ксении Зориной.

Артист умер в понедельник, 29 мая, в медучреждении.

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«Сегодня умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек», — написала в своих соцсетях Зорина.

Прощание с Шатохиным пройдет на сцене Московского театра юного зрителя 1 июня.

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