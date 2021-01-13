Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Денис Карасев

Актер театра и кино Денис Карасев скончался в среду в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было 57 лет.

По данным РЕН ТВ, Карасев провел последние минуты своей жизни в своей квартире, расположенной в центре Москвы. На место прибили врачи скорой помощи, но спасти актера им не удалось.

Пока официальных сообщений о его смерти и причинах не поступало. Также неизвестно, когда и где состоится прощание.

Денис Карасев широко известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2», «Разжалованный», «Вызов» и многих других. Помимо этого, он играл в спектаклях в Театре имени Владимира Маяковского и театре «Ленком».

Несколько дней назад стало известно о смерти актера театра и кино Максима Браматкина. Ему был 41 год. По неподтвержденным данным, он скончался от гипертонического криза. В его фильмографии несколько десятков сериалов: «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Дело чести» и другие.