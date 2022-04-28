Умер актер из сериала «Бедная Настя» Сергей Карякин

Известный по сериалам «В круге первом», «Бедная Настя», «Обратная сторона Луны» актер Сергей Карякин умер в возрасте 50 лет. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила его коллега Елена Ксенофонтова.

«Не стало Сережи Карякина. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь», — написала она.

В январе актер сообщил, что врачи диагностировали у него рак. Из-за локализации опухоли операцию исключили. Артист прошел курс химической и лучевой терапии, но болезнь продолжала прогрессировать. Последние дни он провел в постели. Питаться и говорить самостоятельно он уже не мог.