Знаменитости 20 февраля 2024, 02:28 Умер актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту Актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту скончался в возрасте 95 лет Freepik

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Актер театра, кино, сериалов и «мыльных опер» Жозе Пинту скончался спустя месяц после своего 95-летия. Об этом рассказали родные знаменитости в соцсетях.

Они отметили, что артист умер «мирно» у себя дома. В минувшую субботу, 17 февраля, его тело кремировали.

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Пинту появился на свет 5 января 1929 года. Свою первую роль в кино он получил в 70-х годах, за все время карьеры мужчина снялся примерно в 100 картинах. Он играл в популярном сериале «Санта-Барбара», а также в знаменитых проектах «Холодная земля», «Путешествие к началу мира», «Дурная кровь», «Инспектор Макс», «Черный пляж», «Фаталист», «Траффик» и других.