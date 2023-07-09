Знаменитости 09 июля 2023, 21:36 Умер актер из «Роксоланы» Юрий Брылинский Актер из мыльной оперы «Роксолана» Юрий Брылинский умер в 81 год Pixabay

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Актер из сериала «Роксолана» Юрий Брылинский умер в 81 год. Он сыграл в ленте роль Драпана. О кончине артиста сообщил Львовский драмтеатр имени Заньковецкой, где тот служил с 1963 года и сыграл более 120 ролей.

На счету Былинского роли в лентах «Под созвездием близнецов», «Легенда о бессмертии» и «Хозяин».

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«Заньковчане с грустью сообщают, что на 82 году жизни скончался народный артист Украины Юрий Брылинский», — сказано в некрологе.

Прощание с актером состоится 10 июля в театре на Камерной сцене. Причина смерти не указана.

Советский и украинский актер Брылинский дебютировал на экране в 1974 году. Он снялся в драме «Марина» с Ириной Шевчук, Владимиром Конкиным, Бориславом Брондуковым и другими звездами.