Знаменитости 25 августа 2023, 03:53 Умер актер из «Рембо» и «Рокки» Терри Фанк Википедия

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Американский актер, каскадер и легенда профессионального рестлинга Терренс «Терри» Фанк скончался 23 августа. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на информацию в социальных сетях, где десятки рестлеров называют Фанка своим гуру.

Терри Фанку было 79 лет, его считали «отцом» хардкорного рестлинга. За плечами Фанка самая продолжительная карьера в истории этого вида шоу-спорта — почти 55 лет. Спортсмен снимался в массе профильных программ, а также работал в кино.

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Фанк снимался с Сильвестром Сталлоне в пятом «Рокки» и третьем «Рэмбо». Также актер сыграл в оригинальном сериале «Квантовый скачок», фильмах «Рейд возмездия», «Дом у дороги» и «Симулянт».

Фанк родился в Индиане, карьеру начал в 1965 году. Актер обладает многочисленными титулами и введен практически во все залы славы рестлинга, какие только существуют.