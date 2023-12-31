Знаменитости 31 декабря 2023, 02:14 Умер актер из «Пятой стражи» Максимилиан Потемкин Театр-студия «Верба» сообщил о смерти актера и педагога Максимилиана Потемкина Freepik

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Российский актер театра и кино, основатель театра-студии «Верба» Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни. Об этом коллектив студии сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», — сказано в некрологе.

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Коллектив студии выразил соболезнования родным и близким актера. Причину смерти артиста в некрологе не указали.

Актер снимался в сериалах «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Сын ворона», «Свидетели», играл роль в документальной картине «Русские жены великих людей».

Ранее стало известно о смерти британского актера Тома Уилкинсона. Он известен по ролям в картинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир».