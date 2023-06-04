Знаменитости 04 июня 2023, 22:36 Умер актер из «Мисс Марпл» Барри Ньюман Кинопоиск

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На 93-м году жизни скончался американский актер кино, телевидения и Бродвея, звезда «Исчезающей точки» и «Мисс Марпл» Барри Ньюман. Об этом написала «Российская газета».

Вдова актера Анджела рассказала СМИ, что Ньюман умер в Медицинском центре Колумбийского университета. В 2009 году актеру поставили диагноз «рак голосовых связок».

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Ньюман родился в ноябре 1930 года в семье управляющего ночным клубом. Артист играл на саксофоне и кларнете в оркестре Армии США. В 27 лет дебютировал на Бродвее.

Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, среди них — «На пороге ночи», «Обнаженный город», «Напряги извилины», «Каскадеры», «Она написала убийство», «Мисс Марпл», «Агенты ада», «Говорящая с призраками». В «Исчезающей точке» Ньюман сыграл одну из главных ролей. Барри Ньюман был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Эмми».