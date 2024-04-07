Знаменитости 07 апреля 2024, 18:25 Умер актер из «Мексиканца» и «Бандиток» Эрнесто Гомес Крус Мексиканский актер Эрнесто Гомес Крус умер на 91-м году жизни El Universal/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Не стало известного мексиканского актера Эрнесто Гомеса Круса. Он умер 6 апреля в возрасте 90 лет, сообщили в соцсети X представители Национальной ассоциации актеров.

«Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Художественное сообщество Мексики сегодня переживает потерю великого художника и соратника», — говорится в публикации.

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Эрнесто Гомес Крус родился в 1933 году в портовом городе Веракрус на побережье Мексиканского залива. В детстве увлекался фотографией.

В школьные годы одноклассник посоветовал ему стать драматическим актером. Крус согласился, несмотря на то, что хотел карьеру певца. Будучи подростком, переехал с семьей в Мехико. Там окончил школу и поступил в Национальный институт изящных искусств.

В 1967 году начал творческий путь в мексиканском кинематографе. На его счету около 200 работ в кино и телесериалах. Крус снимался в таких картинах, как «Моя вторая мама», «Мексиканец» и «Бандитки».