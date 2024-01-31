Знаменитости 31 января 2024, 22:28 Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советский и украинский актер театра и кино Анатолий Дриженко скончался в Одессе на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра.

«Более полувека театральный корифей, известный артист театра и кино радовал своим творчеством», — отметили в некрологе.

Реклама

Коллеги по театру назвали Дриженко мудрым, энергичным и искренним человеком, который был настоящей душой коллектива. Похороны актера проведут 2 февраля.

Анатолий Дриженко окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого в 1964 году. После этого его взяли в труппу Одесского музыкально-драматического театра.

Актер активно снимался в кино. Советский зритель запомнил его по фильмам «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства» и «Год активного солнца». Также он играл в сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж». Последняя роль Дриженко была в фильме «Крепость Хаджибей» в 2020 году.