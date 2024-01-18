Знаменитости 18 января 2024, 22:38 Умер актер из «Интердевочки» Торстен Валунд Актер из фильма «Интердевочка» Торстен Валунд умер в Швеции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шведский актер Торстен Валунд, известный в России по фильму «Интердевочка», умер в 85 лет. Об этом сообщило Sveriges Radio.

По данным журналистов, Валунд ушел из жизни 16 января. Причина его смерти не называлась.

Реклама

Карл Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Первый его дебют в кино состоялся в середине 1950-х годов.

За свою карьеру актер успел сняться в более чем 90 кинолентах и сериалах. Среди них: «Расмус, Понтус и Токер», «Кровавые дорожки», «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес», «Ищейка» и «Комиссар Мартин Бек».

Российский зритель узнал актера по роли Гюнвальда в фильме «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского. В «Интердевочке» швед сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Ингеборгой Дапкунайте, Любовью Полищук, Ириной Розановой и другими артистами.

Также артист работал на озвучке и дубляже. Валунд был шведским голосом профессора Дамблдора в «Гарри Поттере».