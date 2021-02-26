Умер актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

В пятницу стало известно о смерти советского актера, сыгравшего в фильме «Ворошиловский стрелок», Вячеслава Голоднова. Об этом сообщил его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в Facebook. Артисту было 72 года.

«Это очень сложно, сложно поверить, что больше нет твоего друга. Нет, дядя Слава больше чем друг, он мой родной человек. Это был ярчайший артист, мастер, крайне энергичный человек, замечательный муж, отец и дедушка. Это сильная потеря для всех», — написал он.

Причина смерти актера пока неизвестна. О дате и месте похорон, вероятно, сообщат позднее.

Вячеслав Голоднов родился 4 сентября 1948 года. Он окончил режиссерское отделение Калужского культпросвет училища. С 2005 года работал в Калужском драматическом театре. Российским зрителям широко известен ролями в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

Несколько дней назад скончался актер Дмитрий Писаренко. Он снимался в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото». По предварительным данным, у актера остановилось сердце.